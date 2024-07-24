24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

İHA
Giriş: 24.07.2024 09:08 Güncelleme: 24.07.2024 09:08
ABONE OL
Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgâr sebebiyle ağaçlar devrildi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör