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Kiliseden Camiye dönüştürülmüştü, tarihi yapı definecilerin hedefi oldu

İHA
Giriş: 24.07.2024 13:19 Güncelleme: 24.07.2024 13:19
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Kiliseden Camiye dönüştürülmüştü, tarihi yapı definecilerin hedefi oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kiliseden dönüştürülmüş tarihi Kızılkese Camisi, restore edilmeyi beklerken definecilerin hedefi oldu. Zarar gören Cami, yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlıkla dikkat çekiyor.

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