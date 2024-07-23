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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İHA
Giriş: 23.07.2024 15:56 Güncelleme: 23.07.2024 15:56
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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