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Muş’ta artan hava sıcaklıkları karpuz tarlasını vurdu

İHA
Giriş: 23.07.2024 15:00
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Muş’ta artan hava sıcaklıkları karpuz tarlasını vurdu

Muş'ta son günlerde artan hava sıcaklıkları, karpuz tarlalarını olumsuz etkiledi. Karpuz tutmaya başlayan fideler, aşırı sıcakların etkisiyle kurumaya yüz tuttu.

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