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Annesi ve babasını rehin alan kardeşin ağabeyi o anları anlattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:29
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Annesi ve babasını rehin alan kardeşin ağabeyi o anları anlattı

Ankara’da annesi ve babası, kardeşi tarafından rehin alınan ağabey, kardeşinin uyuşturucu madde bağımlısı ve ruhsal problemleri olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi.

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