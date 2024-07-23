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Çiçeklerinizi coşturacak o karışım! Önceden hazırlayıp dibine dökerseniz...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 09:11 Güncelleme: 23.07.2024 09:12
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Çiçeklerinizi coşturacak o karışım! Önceden hazırlayıp dibine dökerseniz...

Çiçekler birçok evin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ev dekorasyonunda da sıkça kullanılmasının yanı sıra çiçek bakmayı seven çok fazla insan bulunmaktadır. Çiçekler narin bitkilerdir. Çiçeklerin bakımı yapılmasına rağmen, kimi zaman solduğuna veya küstüğüne şahit olabiliriz. Peki bu karışımın çiçeklerinizi coşturacağını biliyor muydunuz? İşte o karışım ile ilgili tüm detaylar...

Ev dekorasyonunda muhteşem bir görsellik sağlayan çiçeklerin, bakımı zor ve uğraştırıcı olabilir. Özellikle bazı çiçek türlerinin ilgi gösterilmediğinde açmadığını ve küstüğünü biliyoruz. Ancak, bu durumda alabileceğimiz çeşitli önlemler ve uygulayabileceğimiz yöntemler bulunmaktadır.

çiçekçiçek

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Avuç dolusu pirinci bir su bardağına koyun.

Çay kaşığına karbonat ekleyin.

Yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin ve güzelce karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine aktarın.

Solmuş çiçeklerinize ve yapraklarına sıkın.

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