Takılarınız ışıl ışıl parlayacak: Sadece 1 kaşık yetiyor

KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Kararan takılarınızı karbonat ve su karışımıyla temizleyebilirsiniz. Bir kaba bir miktar karbonat koyun ve üzerine su ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu macunu yumuşak bir diş fırçası veya bez yardımıyla takılarınızın üzerine nazikçe uygulayın. Ardından, takılarınızı durulayıp kurulayın. Karbonat, takılarınızın parlaklığını geri kazandıracaktır.

karbonat