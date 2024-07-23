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Takılarınız ışıl ışıl parlayacak: Sadece 1 kaşık yetiyor

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:08
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Takılarınız ışıl ışıl parlayacak: Sadece 1 kaşık yetiyor

Özellikle kadınlar için aksesuarlar büyük önem taşır. Kombinlerin tamamlayıcısı olarak öne çıkan takılara ne kadar iyi bakmaya çalışsak da zaman içerisinde karardığını görebiliriz. Peki kararmış takılarınızı ışıl ışıl yapacak bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? İşte takıların kararmasına son veren o yöntem...

Takılar, stilimizi tamamlayan önemli parçalardır. Ancak, zamanla renginin solduğuyla karşılaşabiliriz. Bu doğal ve etkili yöntemi uygularsanız takılarınız ışıl ışıl parlayacaktır.

aksesuaraksesuar

KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Kararan takılarınızı karbonat ve su karışımıyla temizleyebilirsiniz. Bir kaba bir miktar karbonat koyun ve üzerine su ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu macunu yumuşak bir diş fırçası veya bez yardımıyla takılarınızın üzerine nazikçe uygulayın. Ardından, takılarınızı durulayıp kurulayın. Karbonat, takılarınızın parlaklığını geri kazandıracaktır.

karbonat karbonat

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