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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 11:05
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde metrobüsle motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Bariyerlere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köprüde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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