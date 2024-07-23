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Avcılar'da yangın sırasında patlama! Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 12:02 Güncelleme: 23.07.2024 12:27
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Avcılar’da yangın sırasında patlama! Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor...

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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