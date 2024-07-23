Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi tutuklandı
Son dakika haberine göre Sosyal medyada Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecekti" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin tutuklandığını duyurdu:
"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."
"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILAMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR"
Soruşturma titizlikle sürdürüldüğünü açıklayan Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecekti" dedi.
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