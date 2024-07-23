Afyonkarahisar’da dağlık alanda yangın

İlçenin Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi.