23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

45 TL para üstü için tartıştıkları veteriner hekimi darbedip, burnunu kırdılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:51
ABONE OL
45 TL para üstü için tartıştıkları veteriner hekimi darbedip, burnunu kırdılar

Kocaeli’de alışveriş sırasında kasada 45 TL bozuk olmaması sebebiyle müşteri ile veteriner arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle gelen müşteri, Veteriner Hekim Ali Özen’i darbetti. Burnu kırılan Özen, hastanedeki tedavisinin ardından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör