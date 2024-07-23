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Trabzon Havalimanı'nda bakım çalışması! Uçak trafiğine kapatılıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 13:16
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Trabzon Havalimanı’nda bakım çalışması! Uçak trafiğine kapatılıyor

Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından olan Trabzon Havalimanı, bu gece yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 02.00-08.00 arasında uçak trafiğine kapatılacak.

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