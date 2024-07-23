Megakentte trafik felç! İBB’nin yol çalışması çileye döndü

Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEYEBİLDİ

Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.