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Megakentte trafik felç! İBB'nin yol çalışması çileye döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.07.2024 20:49 Güncelleme: 23.07.2024 21:22
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Megakentte trafik felç! İBB’nin yol çalışması çileye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından bu yana Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağındaki tadilat çalışması hala bitirilemezken çalışmalar nedeniyle bölgede trafik resmen felç oldu. E5 karayolunda çalışma ile trafik resmen çileye dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan yol tadilatı nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü.

Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

Küçükçekmece'de İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü.Küçükçekmece'de İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü.

İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı. Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.

Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEYEBİLDİ

Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.

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