Megakentte trafik felç! İBB'nin yol çalışması çileye döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından bu yana Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağındaki tadilat çalışması hala bitirilemezken çalışmalar nedeniyle bölgede trafik resmen felç oldu. E5 karayolunda çalışma ile trafik resmen çileye dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.
İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı. Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.
ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEYEBİLDİ
Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.
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