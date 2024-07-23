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“Sigaram yok” deyince sırtından bıçaklandı

İHA
Giriş: 23.07.2024 09:47 Güncelleme: 23.07.2024 09:47
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Sigaram yok deyince sırtından bıçaklandı

Aksaray’da parkta gezerken sigara isteyen 2 kişiye sigarası olmadığını söyleyen bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

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