Çamaşır makinesini kullanırken bu hatayı yapmayın!
Pek çok elektronik eşyayı evlerimizde bulundururuz. Ancak, bu elektronik makineleri nasıl ve ne zaman kullanmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekir. Aksi takdirde yanlış zaman diliminde kullandığımız elektronik eşyalar kabusumuz haline gelebilir. Peki siz çamaşır makinesini hangi saatte kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte detaylar...
Çamaşır makinesini kullanmak için uygun saat dilimleri vardır. Bu saatler dışında makineleri çalıştırmak, elektrik faturalarının çok daha yüksek gelmesine sebep olur. Eğer çamaşır makinenizi belirtilen saatlerde çalıştırırsanız faturadan tasarruf sağlamış olacaksınız.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN DİLİMİ
Elektriğin en pahalı olduğu günler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleridir. Elektriğin diğer günlerden daha uygun olduğu günler ise Perşembe günü olarak açıklanmıştır. Perşembe günleri 17.00 ve 21.00 saatleri arasında makinelerinizi çalıştırdığınız zaman faturadan oldukça tasarruf etmiş olacaksınız. Bu durumu alışkanlık haline getirdiğiniz vakit yüksek miktarlarda tasarruf sağlanacaktır.
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