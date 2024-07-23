Çamaşır makinesini kullanırken bu hatayı yapmayın!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN DİLİMİ

Elektriğin en pahalı olduğu günler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleridir. Elektriğin diğer günlerden daha uygun olduğu günler ise Perşembe günü olarak açıklanmıştır. Perşembe günleri 17.00 ve 21.00 saatleri arasında makinelerinizi çalıştırdığınız zaman faturadan oldukça tasarruf etmiş olacaksınız. Bu durumu alışkanlık haline getirdiğiniz vakit yüksek miktarlarda tasarruf sağlanacaktır.

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