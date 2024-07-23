Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlara uyarı
Ticaret Bakanlığı, tatil için rezervasyon yaptıracak vatandaşlar için bir uyarı yayınladı. Mağduriyet yaşanmaması için yapılan açıklamada, tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedildi.
Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunduğu belirtildi.
Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesi tercih edilmeli ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmeli." ifadesi kullanıldı.
PAKET TURDA FESİH HAKKI
Açıklamada, tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu: "Bu tür durumlarda tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir."
Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.
Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi: "Tüketiciler, firmaların uygulamaları ve sözleşmenin ayıplı veya eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda 2024 yılı için değeri 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir."
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