Ticaret Bakanlığından tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlara uyarı

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunduğu belirtildi.



Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesi tercih edilmeli ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmeli." ifadesi kullanıldı.