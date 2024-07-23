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Pendik'te kadınların kavgası kamerada

İHA
Giriş: 23.07.2024 09:14 Güncelleme: 23.07.2024 09:14
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Pendik’te kadınların kavgası kamerada

Pendik’te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın “Senden şikayetçi olacağım” diyerek karakola gitti. Kavga anı cep telefonu kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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