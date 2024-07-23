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Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği alanda 3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar

İHA
Giriş: 23.07.2024 09:19 Güncelleme: 23.07.2024 09:20
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Evliya Çelebi’nin övgüyle bahsettiği alanda 3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde 3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği "Kemah tuzu"nun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle arttı.

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