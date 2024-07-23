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Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 06:29
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Pendik’te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş

Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki şahıs, belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. O anları ise konvoydaki başka bir kişi saniye saniye kaydetti.

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