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Kahramanmaraş'ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 06:28
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Kahramanmaraş’ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

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