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Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İHA
Giriş: 23.07.2024 14:32 Güncelleme: 23.07.2024 14:35
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Boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Yalova'da boşanma aşamasındaki eşine bıçak çeken şahıs, kadının KADES uygulamasından çağırdığı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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