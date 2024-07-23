Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İstanbul'u sağanak yağış vuracak! Kuvvetli geliyor...
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava durumu haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Özellikle İstanbul için öğle saatlerinde yağış beklenirken uzmanlar olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin haritalarını güncelledi.
Verilere göre başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yoğun sıcaklar tam olarak etkisini kaybetmese de sağanak yağış kendisini gösterecek.
SAĞANAK YAĞIŞ YOLA ÇIKTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci "Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz." diye konuştu.
SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT!
Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, şunları kaydetti:
"Çarşamba günü sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak."
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün ve yarın günü gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.
Ankara'da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, "Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz." dedi.
Özdemirci, İzmir'de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.
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