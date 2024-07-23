Ege ve Marmara’da deprem riski büyük! Uzman isimden net uyarı: Hareketlenme başladı iyi izlenmesi gerekiyor

Deprem fotoğrafı (ARŞİV)



"BİNAYI YIKAN DEPREMİN DİNAMİK KUVVETLERİDİR"

Bina yapımında yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse daha dayanıklı yapıların ortaya çıkacağını vurgulayan Baki, "Meksika 7,4 ile yerle bir oldu ama önlem aldılar 8,1 ile büyük bir sorun yaşamadılar. Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ama onlar da hiç sorun yaşamadı. Bizler ise hep aynı acıları yaşıyoruz. Tek konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir. Bunları yerinde ölçüp hesaplarsak ve zemin etüdünden bina yapımına kadar yapan yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse bu sorun kökünden çözülecek" dedi.

Öte yandan, Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, sosyal medyada her yazılan açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.