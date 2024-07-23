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Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor

İHA
Giriş: 23.07.2024 10:23 Güncelleme: 23.07.2024 10:26
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Türkiye’nin en geç kiraz hasadı Ahlat’ta yapılıyor

Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetiştirilen kirazlar, bölgenin ve ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

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