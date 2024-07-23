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Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası ile aranıyordu! O firari yakalandı

Giriş: 23.07.2024 01:09
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Kayseri’de hakkında 10 yıl hapis cezası ile aranıyordu! O firari yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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