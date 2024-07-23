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Ankara'da yangın! Çöp toplama alanından alevler yükseldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.07.2024 00:31 Güncelleme: 23.07.2024 01:00
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Ankara’da yangın! Çöp toplama alanından alevler yükseldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında gökyüzünü dumanlar kaplarken ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.

Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler içinde kalan alana çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı.Ankara'nın Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tane tanker, 2 paletli kepçe ile müdaha ediliyor. Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çöp toplama alanındaki yangını söndürmek için helikopterler devreye girdi.Çöp toplama alanındaki yangını söndürmek için helikopterler devreye girdi.

SKORSKY HELİKOPTERLERİ DEVREDE

Yangının başlamasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personelinin yanı sıra söndürme helikopterleri ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı Büyükşehir ve Akyurt belediyesine ait iş makineleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme faaliyetinde görev yapıyor.

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