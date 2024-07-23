Ankara’da yangın! Çöp toplama alanından alevler yükseldi

Çöp toplama alanındaki yangını söndürmek için helikopterler devreye girdi.

SKORSKY HELİKOPTERLERİ DEVREDE

Yangının başlamasının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye personelinin yanı sıra söndürme helikopterleri ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı Büyükşehir ve Akyurt belediyesine ait iş makineleri ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme faaliyetinde görev yapıyor.