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Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 01:20 Güncelleme: 23.07.2024 01:21
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Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kaldığı için iki ilçeden takviye ekip gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi.

Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldıDiyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.

Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldıDiyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldıDiyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

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