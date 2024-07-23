Diyarbakır’da anız yangını! Alevler geniş alana yayıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.