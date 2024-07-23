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Ankara'da oğulları tarafından rehin alınan anne ve baba kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 06:26
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Ankara’da oğulları tarafından rehin alınan anne ve baba kurtarıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y., adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

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