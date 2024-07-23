Kimyasal yıkama hastanelik etti! 2 kişi zehirlendi

Kimyasal yıkama yapan firmadan sızan kokudan 2 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

AFAD ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.