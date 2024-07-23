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Kimyasal yıkama hastanelik etti! 2 kişi zehirlendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.07.2024 01:25 Güncelleme: 23.07.2024 01:26
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Kimyasal yıkama hastanelik etti! 2 kişi zehirlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal yıkama yapan firmanın ofisine kimyasal koku sızdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kimyasal nedeniyle 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kimyasal yıkama yapan firmadan sızan koku ofise yayılınca işçiler hastanelik oldu.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Latife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal yıkama yapan firmadan ofise sızan kokudan kaynaklı Sefa K. ve Kenan B. zehirlendi.

Kimyasal yıkama yapan firmadan sızan kokudan 2 kişi zehirlendi.Kimyasal yıkama yapan firmadan sızan kokudan 2 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

AFAD ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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