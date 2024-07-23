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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 14:30
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Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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