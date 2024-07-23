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İstanbul’da 32 milyon lira değerinde 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İHA
Giriş: 23.07.2024 12:03
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İstanbul’da 32 milyon lira değerinde 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul’da kaçak tütün ticaretine yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonda 32 milyon lira değerinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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