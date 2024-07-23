Fenomen muhtar ’Neden fakirim’ dedi rekor kırdı!

Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal'ın videosu gündem oldu.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde yerel seçimlerden sonra aldığı oy oranı ve sitem dolu şiiri ile haber olan çoban Aydın Battal, bir dizide 3 bölüm için teklif almış ve dizide de şiirlerinde olduğu gibi muhtar adayı rolünde oynamıştı.