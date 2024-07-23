Fenomen muhtar 'Neden fakirim' dedi rekor kırdı!
Kırşehir'de Aydın Battal, köyünde seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olmuştu. Televizyon dizisinde de muhtar rolünü oynayarak iyice tanınan muhtar Battal'ın "Neden fakirim" videosu gündem oldu. Fenomen muhtarın bu videosu izlenme rekoru kırdı.
Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal'ın videosu gündem oldu.
Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde yerel seçimlerden sonra aldığı oy oranı ve sitem dolu şiiri ile haber olan çoban Aydın Battal, bir dizide 3 bölüm için teklif almış ve dizide de şiirlerinde olduğu gibi muhtar adayı rolünde oynamıştı.
YİNE GÜNDEM OLDU
Dizi çekimlerinden sonra hayatının bir bölümü belgesel olan Battal, 'Neden fakirim' konulu videosuyla da sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen ve takip edilenler arasında yer aldı.
'NEDEN FAKİRİM' VİDEOSU REKOR KIRDI!
Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, üzerinde üç yük olduğunu söylediği ve fakirliğinin araştırılmasını istediği video ile ilgili olarak, "Benim videolarım dolaşımda. Ben yüzde 50 paradan yana fakirim, yüzde 50 oranda da zihinden fakirim ama hayatın tadını çıkarıyorum" dedi.
Zenginlerin kendisi gibi hayattan zevk alamayacağını da sözlerine ekleyen Battal, "Hayatın tadını alıyorum. Bir zengin benim gibi yaşayıp zevk alamaz. Ben de onlar gibi yaşayıp sanırım hayattan keyif alamam. Ben böyle seviyorum" diye konuştu.
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