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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 06:25
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Aydın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

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