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Yüksekova'da gece vakti panik anlar! Araç alev topuna döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.07.2024 01:51
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Yüksekova’da gece vakti panik anlar! Araç alev topuna döndü

Hakkari Yüksekova'da akşam saatlerinde bir araç nedeni henüze belli olmayan bir şekilde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saat 22.40 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde TOKİ yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev aldı.

Yüksekova'da ticari araç alev alev yandı.Yüksekova'da ticari araç alev alev yandı.

Aracın alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulunarak aracı söndürdüler.

Küle dönen araç kullanmaz hale gelirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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