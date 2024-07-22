Yüksekova’da gece vakti panik anlar! Araç alev topuna döndü

Edinilen bilgilere göre olay akşam saat 22.40 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinin yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde TOKİ yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda alev aldı.