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Mavi Ateş taraftar grubunun amigosundan acı haber! Laz Kemal ölü bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.07.2024 01:45 Güncelleme: 22.07.2024 01:46
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Mavi Ateş taraftar grubunun amigosundan acı haber! Laz Kemal ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk evinde hareketsiz yata halde bulundu. Olay yerinde ekiplerin yaptığı kontrolde 'Laz Kemal' lakaplı Kemal Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu.Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu.

'LAZ KEMAL'DEN ACI HABER!

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığ.

'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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