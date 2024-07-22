Mavi Ateş taraftar grubunun amigosundan acı haber! Laz Kemal ölü bulundu

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu.

'LAZ KEMAL'DEN ACI HABER!

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığ.

'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.