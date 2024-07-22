Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını! İlk 5 günde yoğun kalabalık...

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını halka açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul eden Yıldız Sarayı, ilk gün 5 bin 464 kişiyi, ikinci gün ise 7 bin 420 ziyaretçiyi kabul etti.