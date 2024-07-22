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Mesajla tacize kurşunla karşılık kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 13:02 Güncelleme: 22.07.2024 13:11
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Mesajla tacize kurşunla karşılık kamerada

Bursa’da bir kişi, ağabeyinin eşini mesajla rahatsız eden kişiyi bulup bacaklarına arka arkaya ateş etti. Yerde kalan adamdan sinirini alamayan saldırgan üzerine bir de darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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