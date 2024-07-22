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Nemrut’ta korku dolu anlar

İHA
Giriş: 22.07.2024 13:46 Güncelleme: 22.07.2024 13:50
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Nemrut’ta korku dolu anlar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete giden bir grup arkadaş, araçlarından ayıları fotoğraflarken birden ayının kapıyı açmaya çalışmasıyla korku dolu anlar yaşandı.

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