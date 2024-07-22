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Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 15:14
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Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu...

Öykücü, şair, romancı, deneme yazarı Ferit Edgü 88 yaşında hayatını kaybetti. Edgü'nün cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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