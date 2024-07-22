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Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor

İHA
Giriş: 22.07.2024 14:50 Güncelleme: 22.07.2024 14:51
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Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor

Ordu’da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Harun Karaçuha, 50 yıldır kullandığı boya sandığı ile ailesinin geçimini sağlarken 4 de çocuk büyüttü.

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