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Şanlıurfa'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İHA
Giriş: 22.07.2024 15:26 Güncelleme: 22.07.2024 15:29
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Şanlıurfa’daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da akrabasını öldürdüğü bıçakla video çekip paylaşan şahsın cinayeti nasıl işlediğine ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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