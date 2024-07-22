CHP İzmir’de 4 ayda vatandaşı bezdirdi! Grevler, protestolar...

Tüm Bel-Sen ile yapılan görüşmeler çıkmaza girerken, bu süreçte Tugay, yoğun protestoların hedefi oldu. Verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle iş bırakma eylemi yapan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığı'na da yürüdü. İzmir'deki 'Cemil Tugay krizleri' bununla da sınırlı kalmadı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeninin Büyükşehir'de işe alınması infiale neden oldu.