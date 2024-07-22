Türkiye'den Yunanistan'a sınır köprüsü! 4 şerit 841 metre...
Türkiye ile Yunanistan arasına yapılacak olan ikinci sınır geçiş köprüsü ile ilgili çalışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Bakan Uraloğlu, köprünün 4 şeritli ve 841 metre uzunluğunda tasarlandığını söyledi. Köprünün faaliyete geçmesi ile birlikte özellikle yaz aylarında gurbetçilerin saatlerce süren sınır geçiş çilesi de sona erecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İpsala ve Kipi sınır kapıları arasına yapılacak ikinci sınır geçiş köprüsü hakkında açıklamalarda bulunarak, proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Meriç Nehri üzerine inşa edilecek köprü ile Türkiye'nin, Selanik – Sofya – Berlin güzergahındaki fonksiyonel bağlantısının güçleneceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, köprünün 4 şeritli, 841 metre uzunluğunda ve ekstradoz köprü olacak şekilde tasarlandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen İpsala – Kipi Sınır Köprüsü Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, 22 Ocak 2004 tarihinde, iki ülkeyi bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir karayolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi maksadıyla Atina'da Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsatarak, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. 10 Haziran 2006 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü'nün yapılması için imzalanan mutabakat kapsamında köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alınmıştı. Yürütülen proje çalışmalarında sona yaklaştık." ifadelerini kullandı.
İPSALA-KİPİ İKİNCİ SINIR GEÇİŞ KÖPRÜSÜ PROJE ÇALIŞMALARI 2024'TE TAMAMLANACAK
Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "17 Nisan 2024'te Selanik'te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısında da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak." dedi.
KÖPRÜ 841 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 ŞERİT
Bakan Uraloğlu, "Bu proje, sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıyor. Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin, Selanik – Sofya – Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek." şeklinde konuştu.
Uraloğlu, Meriç Nehri üzerine inşa edilecek köprünün 841 metre uzunluğunda ekstradoz köprü olacak şekilde tasarlandığını belirterek, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.
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