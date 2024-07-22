Türkiye’den Yunanistan’a sınır köprüsü! 4 şerit 841 metre...

Türkiye-Yunanistan arasına yapılacak köprünün maket görünümü

KÖPRÜ 841 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 ŞERİT

Bakan Uraloğlu, "Bu proje, sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıyor. Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin, Selanik – Sofya – Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek." şeklinde konuştu.