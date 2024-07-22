Bursa'da sır ceset! Kıyıya vurdu kimliği bilinmiyor
Bursa'da Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın noktaya bir ceset vurdu. 75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda saat 11.30 sıralarında kıyıya yakın mesafede, su yüzeyinde ceset gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
- KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
- KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...
- KPSS Alan Bilgisi 50 55 60 65 70 75 80 85 90 puanla nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS A Grubu taban- tavan puanları, atanma olasılığı...
- 4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?
- KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?
- Yaprak bitini kökünden kurutuyor! Suya karıştırmanız yeterli
- Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
- Türk kahvesinin lezzetini 2 katı arttırıyor! 1 tutam eklemeniz yeterli