Bursa’da sır ceset! Kıyıya vurdu kimliği bilinmiyor

Bursa'da bulunan cesedin kıyıya vurduğu nokta

Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.