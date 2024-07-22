22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa'da sır ceset! Kıyıya vurdu kimliği bilinmiyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 14:46
ABONE OL
Bursa’da sır ceset! Kıyıya vurdu kimliği bilinmiyor

Bursa'da Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın noktaya bir ceset vurdu. 75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı'nda kıyıya yakın bir noktada 75 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gemlik ilçesine bağlı Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda saat 11.30 sıralarında kıyıya yakın mesafede, su yüzeyinde ceset gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bulunan cesedin kıyıya vurduğu noktaBursa'da bulunan cesedin kıyıya vurduğu nokta

Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı. Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör