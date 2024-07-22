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Termometreler 39 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar boğazın serin sularına atladı

İHA
Giriş: 22.07.2024 14:48 Güncelleme: 22.07.2024 14:48
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Termometreler 39 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar boğazın serin sularına atladı

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular çareyi boğazda denize girerek serinlemede buldu.

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