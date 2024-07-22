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Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

İHA
Giriş: 22.07.2024 10:11 Güncelleme: 22.07.2024 10:16
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Şile’de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Şile'de yüzmek için denize giren iki kişi boğuldu. Boğulan iki kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yüzmeye giren diğer kişinin cesedi bulundu.

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