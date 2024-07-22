“Beni ekip, helikopter alabilir mi ya” dedi! Bakın nasıl yakalandı

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. Şüphelinin yakalanmamak için farklı güzergahlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı.