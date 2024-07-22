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Göle düşen otomobilde can veren anne, baba ve iki kardeşin cenazesi köylerine uğurlandı

İHA
Giriş: 22.07.2024 10:25
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Göle düşen otomobilde can veren anne, baba ve iki kardeşin cenazesi köylerine uğurlandı

Adana'da göle düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve iki kardeşin cenazesi gözyaşları içinde aileleri tarafından teslim alınarak, defnedilmek için köylerine götürüldü.

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