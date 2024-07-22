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Sıcaktan bunalan vatandaşlar termal havuzlara koşuyor

İHA
Giriş: 22.07.2024 11:02 Güncelleme: 22.07.2024 11:02
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar termal havuzlara koşuyor

Kütahya'nın Ilıca ve Yoncalı bölgesindeki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi.

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